В России хотят запретить делать ремонт по воскресеньям
Депутаты считают, что шум по воскресеньям лишает людей единственного выходного дня
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Госдуме предложили запретить гражданам России делать ремонт по воскресеньям. С такой инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди».
«Депутаты отметили, что сейчас каждый субъект самостоятельно определяет часы, в которые запрещен шум, включая проведение ремонтных работ. Вследствие этого во многих регионах разрешено проводить шумные ремонтные работы по воскресеньям, что лишает людей единственного полноценного выходного дня, считают парламентарии», — цитирует ТАСС авторов законопроекта. Также поправками в СанПиН 1.2.3685-21 могут запретить ремонтные работы в общероссийские нерабочие дни.
Авторы инициативы отмечают, что принятие федерального закона о тишине затруднено, — ответственность лежит на региональных властях. Так, например, в Москве нельзя шуметь в будни — с 21:00 до 08:00, в выходные — с 22:00 до 10:00. Предусмотрен час тишины ежедневно с 13:00 до 15:00.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.