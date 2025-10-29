В России хотят запретить делать ремонт по воскресеньям

Депутаты считают, что шум по воскресеньям лишает людей единственного выходного дня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Госдуме предложили запретить гражданам России делать ремонт по воскресеньям. С такой инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди».

«Депутаты отметили, что сейчас каждый субъект самостоятельно определяет часы, в которые запрещен шум, включая проведение ремонтных работ. Вследствие этого во многих регионах разрешено проводить шумные ремонтные работы по воскресеньям, что лишает людей единственного полноценного выходного дня, считают парламентарии», — цитирует ТАСС авторов законопроекта. Также поправками в СанПиН 1.2.3685-21 могут запретить ремонтные работы в общероссийские нерабочие дни.