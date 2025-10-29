Батальоны 157 бригады ВСУ однвременно принимали участие в боях в ДНР, Запорожской и Харьковской областях Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Командир 157-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Михаил Дзерин в момент, пока его солдаты гибли в ходе ожесточенных боев на фронте, пил шампанское и отдыхал во Львове. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Одновременно батальоны бригады участвовали в „мясных штурмах“ в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове», — сообщил источник. Слова собеседника приводит РИА Новости.

По его словам, во время своего отдыха Дзерин буквально отправлял на смерть своих бойцов. Собеседник агентства также отметил, что недавно эти же подразделения 157 бригады ВСУ были разгромлены в районе населенного пункта Тихое Харьковской области .

