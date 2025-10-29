МИД РФ: Европа все больше втягивается в украинский конфликт
В МИД РФ отреагировали на сообщение российской разведки о планах Парижа в отношении Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины
Европейские страны все более активно вовлекаются в конфликт на Украине. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя появившиеся сведения Службы внешней разведки (СВР) России о возможных действиях Франции на украинской территории.
«Европа все более втягивается в украинский конфликт», — сказал Грушко. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что после сообщения СВР о предполагаемых планах Парижа по Украине между Францией и Российской Федерацией никаких контактов не осуществлялось.
Согласно данным российской разведки, Париж планирует направить на территорию Украины воинский контингент численностью приблизительно две тысячи человек. Сообщается, что французские подразделения уже размещены в приграничных с Украиной регионах Польши, где проходят этап боевого слаживания. В случае раскрытия этих намерений Париж собирается объявить, что речь идет исключительно о небольшой группе инструкторов, направляемых для подготовки украинских военнослужащих.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.