МИД РФ: Европа все больше втягивается в украинский конфликт

В МИД РФ отреагировали на сообщение российской разведки о планах Парижа в отношении Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Европейские страны все более активно вовлекаются в конфликт на Украине. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя появившиеся сведения Службы внешней разведки (СВР) России о возможных действиях Франции на украинской территории.

«Европа все более втягивается в украинский конфликт», — сказал Грушко. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что после сообщения СВР о предполагаемых планах Парижа по Украине между Францией и Российской Федерацией никаких контактов не осуществлялось.