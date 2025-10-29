Увел жену у режиссера, поссорился с Кологривым и чуть не сгорел на съемках: Ивану Янковскому — 35

Иван Янковский отмечает день рождения 30 октября Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Иван Янковский — российский актер театра и кино, представитель известной актерской династии. Широкую популярность он получил после выхода скандального фильма «Текст» в 2019 году. С тех пор актер играет в самых популярных российских картинах. Его можно увидеть в главных ролях в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Преступление и наказание», в фильме «Чемпион мира». 30 октября Ивану Янковскому исполняется 35 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.

Детство и юность Ивана Янковского

Иван Янковский родился в Москве 30 октября 1990 года в звездной семье. Его отец — известный актер и режиссер Филипп Янковский, мать — актриса Оксана Фандера. Со стороны отца бабушка и дед — актриса Людмила Зорина и актер Олег Янковский. Иван рассказывал, что родители его воспитывали в строгости.

«Всем кажется, что если ты чей-то сын или внук, то к тебе какое-то особенное отношение, что тебе все можно. Нет! Это не так. Меня воспитывали жестко. Были моменты, что меня запирали в комнате на год. Представляете? Я сидел в комнате год!» — делился воспоминаниями Янковский-младший.

Он с детства активно занимался легкой атлетикой и плаванием, футболом и боксом, учился в школе с математическим уклоном. Однако уже тогда грезил кино.

«Мои детские впечатления от кино, когда я ходил туда с папой, с дедушкой. Купить билеты, очутиться в зале и оторваться от реальности на два часа. Люблю момент, когда загорается экран, начинаются трейлеры. А если сидишь ближе к концу зала, то слышен звук проектора», — рассказывал Янковский «Известиям».

Впервые Иван снялся в кино в 10 лет, сыграв роль ангела в фильме «Приходи на меня посмотреть». После успешного дебюта родители перевели его в Московскую международную киношколу. После нее Янковский поступил в ГИТИС на актерско-режиссерский факультет.

Карьера Ивана Янковского

Первые главные роли и награды

Иван Янковский на 12-й церемонии вручения наград премии «Золотой орел» в 2014 году Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Иван Янковский впервые исполнил главную роль в 2008 году в научно-фантастическом триллере Романа Прыгунова «Индиго». Тогда он еще был студентом. Картина была встречена критиками крайне неодобрительно, однако уже в 2009 году получила премию «MTV-Россия».

Драмеди «Тряпичный союз», вышедший на экраны в 2015 году, был встречен критиками и зрителями значительно лучше. На фестивале «Кинотавр» в 2015 году впервые в истории сразу нескольким исполнителям была вручена награда за лучшую мужскую роль. В числе этих актеров оказался и Янковский. В дальнейшем Янковский-младший исполнил роли в таких проектах, как киноальманах «Без границ», боевик «Ночные стражи», драма «Дама Пик», боевик «Завод» и ряде других фильмов.

Янковский о роли в фильме «Текст»: «Для нас это был стресс»

Значимым этапом в карьере Ивана Янковского стала работа в психологическом триллере «Текст» режиссера Клима Шипенко. Несмотря на то, что главного героя сыграл Александр Петров, образ Янковского запомнился благодаря откровенной сцене с Кристиной Асмус, снятой от первого лица с использованием камеры смартфона. Иван признавался, что сниматься в интимной сцене было очень непросто.

«Для нас это был настоящий стресс. Режиссер сразу решил, что дублеров не будет. Съемки такого рода сцен не приносят удовольствия, ведь ты показываешь интимные вещи. Поэтому на площадке было не весело и не радостно», — признался Янковский.

После выхода фильма Асмус затравили в соцсетях. Вскоре последовал ее развод с комиком Гариком Харламовым, который, однако, уверял публику, что гордится супругой и понимает, что это лишь роль. Сам Янковский отмечал, что не понимает, почему на его партнершу вылилось столько негатива, так как она исполнила свою роль как профессиональная актриса.

Популярность и скандал с Кологривым после «Слова пацана»

После успеха в «Тексте» Янковского стали приглашать в масштабные проекты. В том числе оказался нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Иван сыграл в нем одну из основных ролей — главу уличной группировки «Универсам» Вову Адидаса. После выхода сериала Янковского стали везде узнавать.

«Кричат что-то из машин, в магазине тебя пропускают, в ресторанах бесплатно кормят. Это льстит, конечно, но при этом очень неловко, и я этим не упивался. Не было такого: теперь весь мир мой, и я как бы Аль Пачино из фильма «Лицо со шрамом», — признается актер «Ведомостям».

Однако не обошлось и без скандала. Актер Никита Кологривый, исполнивший роль Кощея, раскритиковал Янковского. Он заявил, что не каждый представитель актерской династии обладает талантом, сопоставимым с достижениями предыдущих поколений. По его мнению, роль Адидаса не подходит Ивану, так как тот не имеет такого опыта, как его герой.

Позже Кологривый предположил, что критика в адрес Ивана Янковского напугала его отца Филиппа. «Он сделал так, чтобы я не работал с ним в совместном проекте, хотя изначально там под меня что-то писали. Я думаю, он испугался меня. Они все захотели надавать мне тумаков, но делать это могут только вот так, по-особому», — предположил актер в беседе с Лаурой Джугелией.

Янковский о фильме «Огонь»: «Мы сами чуть не сгорели»

В 2020 году на экраны вышел фильм «Огонь» режиссера Алексея Нужного. Это современная история про пожарных, которые спасают людей от огня. Янковский сыграл в нем молодого стажера в отряде пожарных, который отправляется в Карелию тушить лесные пожары.

Этот фильм имел большой успех. Однако съемки проходили в экстремальных условиях. Иван рассказывал «Известиям», что съемочная группа находилась в огромных павильонах с автоматическим включением огня. По его словам, во время съемок были опасные моменты, когда могли пострадать люди.

«Нам отдали в Петербурге на автозаводе «Форд» павильон, в котором построили лес, а когда нажимали кнопку — все горело. Все горело к чертовой матери! Потом нажимали кнопку — и гореть переставало. Мы там сами чуть не сгорели. Были моменты страшные, когда можно было подпалиться хорошенько. Я очень всем доволен, что там происходило, самим процессом», — рассказывал актер.

В роли Раскольникова Янковскому помогли бомжи

Иван Янковский исполнил главную роль в телесериале, созданном по мотивам произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание». В ходе обсуждения проекта в программе «Киноужин» Янковский рассказал, что созданию характера Родиона Раскольникова во многом способствовал неожиданный опыт. Во время отдыха с семьей в Лос-Анджелесе, еще до начала съемок, актер внимательно наблюдал за местными бомжами.

«Я черпал ведение образа Раскольникова из американских бомжей, которые жили под мостами. Обрастал бородой, ходил с грязными ногтями. Я глядел на этих бомжей, которые сами с собой общаются, странно себя ведут. И эта штука мне реально очень помогла в работе над Родионом», — рассказывал Янковский.

Фильм «Чемпион мира»: самый сложный и судьбоносный

Роль в фильме «Чемпион мира» оказалась самой сложной для Ивана Янковского Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Самой сложной Янковский называет роль в фильме «Чемпион мира». Над образом Анатолия Карпова ему помогал работать сам гроссмейстер, который рассказывал, что снимать кино о шахматной игре всегда очень сложно. Это подтвердил и Янковский.

«Порой это был самый настоящий ад, настоящее самурайское путешествие в неизвестность, нервный срыв, бессонные ночи за шахматной доской в перерывах между съемками. Без преувеличения хочу сказать, что, наверное, это самая сложная картина и роль, которую мне доводилось играть», — рассказал он. Однако этот фильм оказался судьбоносным для Ивана: на съемках он познакомился с Дианой Пожарской, которая стала его женой.

Личная жизнь Ивана Янковского

Романы Янковского

Первой возлюбленной Ивана Янковского стала Камилла Байсарова, дочь бизнесмена Руслана Байсарова. Они встречались больше года, часто появлялись вместе на светских мероприятиях. Однако в итоге они расстались, и Камилла вскоре вышла замуж.

Непродолжительный роман у Ивана Янковского был с Алисой Будуновой — дочерью бизнесмена Расула Будунова. В прессе молодых людей называли красивой парой, однако ничего серьезного у них не получилось.

В 2013 году Иван Янковский начал встречаться с Верой Панфиловой, дочерью лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева. Оба на тот период являлись студентами ГИТИСа. Их отношения развивались стремительно: Янковский представил свою возлюбленную родителям, что спровоцировало слухи о скорой свадьбе. Близкие отмечали, что Вера понравилась матери Ивана. Несмотря на это, в 2016 году в паре возникли разногласия, а окончательный разрыв произошел в 2020 году.

Увел жену у режиссера

Пожарская и Янковский женаты с 2021 года Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Сейчас Иван Янковский женат на Диане Пожарской. Они познакомились на съемках фильма «Чемпион мира», где играли супружескую пару. На тот момент она была замужем за режиссером Артемом Аксененко. Однако после развода с ним в 2020 году уже не скрывала отношений с Янковским. В YouTube-шоу Надежды Стрелец актер рассказывал, что до того момента, как он встретил Диану, вообще не мог представить себя в роли мужа и отца. Его главной целью была карьера. Однако теперь семья для него — самое главное.

В 2021 году Иван и Диана сыграли тайную свадьбу в узком семейном кругу. В том же году у них родился сын Олег. Его назвали в честь знаменитого прадеда.

«Сына назвали Олегом. Полный тезка деда получился. Это очень трогательно. Я хотел бы, чтоб он сам решил, чем хочет заниматься. Но, когда мы думали, как назвать его, мне хотелось верить, что он станет некоей реинкарнацией деда. Учитывая внимание, которое Олег Иванович посвятил мне, этого оказалось немало. Сын похож на него сильно. Магическим образом все срослось», — рассказал Янковский «Комсомольской правде».

Чем сейчас занимается Иван Янковский

В 2025 году Иван Янковский снимается в ретро-фильме об автогонках «Битва моторов» вместе с Юрой Борисовым. Также в этом году вышла криминальная драма Душана Глигорова «Аутсорс», в которой Янковский сыграл главную роль. По данным на сентябрь, Иван Янковский представлен в шорт-листе премии «Звезда Театрала — 2025» в номинации «Лучшая мужская роль». Он сыграл Лопахина в спектакле «Чехов. Вишневый сад. Нет слов!», поставленном в «Студии театрального искусства».

