МИД Беларуси: Литва закрытием границы отразила свое отношение к свободе

Варанков заявил, что такими действиями Литва показала свое настоящее отношение к европейским ценностям о свободе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Литва показала свое настоящее отношение к европейским ценностям свободы, закрыв границы с Беларусью Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков.

«Закрыв в качестве так называемой ответной меры наземные пункты пропуска, они наглядно продемонстрировали свое реальное отношение», — цитирует Варанкова портал Sb.by. По его словам, политики из Литвы воспользовались ситуацией и переложили всю вину на Беларусь, «прикрывая собственную неспособность найти заказчиков контрабанды у себя».