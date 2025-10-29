МИД Беларуси: Литва закрытием границы отразила свое отношение к свободе
Варанков заявил, что такими действиями Литва показала свое настоящее отношение к европейским ценностям о свободе
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Литва показала свое настоящее отношение к европейским ценностям свободы, закрыв границы с Беларусью Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков.
«Закрыв в качестве так называемой ответной меры наземные пункты пропуска, они наглядно продемонстрировали свое реальное отношение», — цитирует Варанкова портал Sb.by. По его словам, политики из Литвы воспользовались ситуацией и переложили всю вину на Беларусь, «прикрывая собственную неспособность найти заказчиков контрабанды у себя».
Литва на месяц полностью закрыла автомобильную границу с Беларусью. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что сделано это в целях безопасности граждан. А из Беларуси «исходят определенные угрозы». В ответ на это компания «Минсктранс» решила на месяц отменить автобусные рейсы в Вильнюс, Каунас и Ригу.
