Политика

МИД Беларуси: Литва закрытием границы отразила свое отношение к свободе

29 октября 2025 в 21:37
Варанков заявил, что такими действиями Литва показала свое настоящее отношение к европейским ценностям о свободе

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Литва показала свое настоящее отношение к европейским ценностям свободы, закрыв границы с Беларусью Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков.

«Закрыв в качестве так называемой ответной меры наземные пункты пропуска, они наглядно продемонстрировали свое реальное отношение», — цитирует Варанкова портал Sb.by. По его словам, политики из Литвы воспользовались ситуацией и переложили всю вину на Беларусь, «прикрывая собственную неспособность найти заказчиков контрабанды у себя».

Литва на месяц полностью закрыла автомобильную границу с Беларусью. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что сделано это в целях безопасности граждан. А из Беларуси «исходят определенные угрозы». В ответ на это компания «Минсктранс» решила на месяц отменить автобусные рейсы в Вильнюс, Каунас и Ригу.

