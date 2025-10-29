Россия разработала против Запада цифровое оружие

Эксперты из 80 стран приехали в Москву, чтобы вместе создать защищенную цифровую среду Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Россия придумала, как противостоять лжи Запада. Для этого она создает своеобразное «цифровое ПВО», которое будет отражать и разоблачать фейки, подобные Буче. В рамках третьего международного форума «Диалог о фейках 3.0» 29 октября в Москве эксперты обсудили, как сделать одновременно открытую и защищенную цифровую среду. У России есть свой рецепт, им уже заинтересовались в десятках странах. Подробнее — в материале URA.RU.

Мероприятие прошло в Конгресс-центре Центра Международной Торговли. Оно объединило более двух тысяч ведущих экспертов в области фактчекинга, представителей госведомств и международных организаций, СМИ, науки, технологий из 80 стран, в том числе из США, Китая, Франции, Индии, Ирана, Венесуэлы, ЮАР, Южной Кореи.

Площадка стала местом открытого обсуждения Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Третий форум проходит под эгидой ЮНЕСКО, а еще — в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), которая была создана по итогам прошлогоднего мероприятия. Эксперты обсудили влияние ИИ на нашу жизнь, повышение уровня медиаграмотности, методы, используемые мошенниками, и готовность международного сообщества к совместным действиям против фейковых новостей.

Продолжение после рекламы

В центре внимания оказалась выработка стратегий противодействия недостоверной информации на глобальном уровне. Во вступительном слове к участникам форума президент GFCN, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что за три года площадка заслужила авторитет, который признала ЮНЕСКО.

“Мы убираем барьеры, в том числе языковые. Наша общая цель — создать эффективные международные правила для борьбы с информационными угрозами, опасными для всего человечества. <...> GFCN сегодня — это активно растущее профессиональное сообщество, объединившее за год 105 экспертов из 50 стран, география опровергнутых фейков простирается от Непала до Аляски”, — заявил Табак.

Одним из самых ярких стало выступление Марии Захаровой Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Одним из наиболее ярких оказалось выступление официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, Запад остается главным генератором дезинформации и лжи, а фейки стали настоящей пандемией XXI века. Через подконтрольные СМИ и экспертов оппоненты России создают и продвигают выгодные им фейки, как, например, о Буче или «похищенных» украинских детях. Дипломат призвала сверяться с первоисточниками, развивать критическое мышление и не доверять ангажированным нейросетям.

На центральной панельной дискуссии «Глобальный диалог: обеспечение цифрового суверенитета в условиях многополярности» эксперты обсудили, как технологии ИИ и big data могут помочь в борьбе с дезинформацией и как создать одновременно открытую и защищенную цифровую среду.

Провокаторы пытались сорвать форум Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В самом начале генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский указал, что попытка мошенников сорвать форум лишь подчеркивает его важность. Провокаторы якобы от имени ФСБ звонили участникам и организаторам, пытаясь саботировать мероприятие, но их атаку разоблачили. Сообщения поступали, в частности, заместителю руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алене Аршиновой. На полях форума она показала журналистам электронное письмо от злоумышленников со «срочным обращением спасаться».

Многие страны страдают от развязанных против них информационных кампаний, отметил Даниил Бисслингер Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Как отметил вице-президент Международной ассоциации по фактчекингу GFCN Даниил Бисслингер, сейчас главное — «сосредоточить силы и средства на коротком участке фронта, создать критическую массу здравомыслия, которое в конечном счете возобладает». Сейчас многие страны страдают от информационных кампаний против них, у них отсутствует возможность ответить на все эти провокации, добавил он. Важно дать им возможность выйти из этой блокады, чтобы иметь возможность доносить свою точку зрения.

Продолжение после рекламы





Мошенники используют современные технологии, чтобы обмануть россиян, заявил Станислав Кузнецов Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Из-за фейков страдают не только страны, но и обычные люди, подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. В России 85% всех преступлений — телефонное мошенничество, в 2024 году у россиян похитили 295 млрд рублей. Преступники оборачивают лживую информацию в правдивую подачу. Уже сейчас ребенку на телефон может прийти дипфейк-видео с просьбой мамы открыть дверь квартиры и передать «знакомому дяде» все деньги из дома, привел пример Кузнецов. При этом только один из четырех людей способен распознать сгенерированное видео. В прогрессе технологий на форуме лично убедился корреспондент URA.RU, ставший на время американским актером Уиллом Смитом.

В панельной дискуссии принимали участие эксперты из самых разных стран. Кому-то, например, депутату парламента Женевы Ги Меттану очень нелегко находиться в Швейцарии, центре Европы, особенно после начала СВО — на его родине независимые голоса не слышат, а кто-то — министр информации и связи Венесуэлы Фредди Ньяньес — не только борется в цифровом пространстве, но и отбивается от военной угрозы, которая нависла над его страной со стороны США. В это же время американский журналист Кристофер Хелали верит в «народную дипломатию» — общение обычных людей, которое должно помочь им понимать друг друга, несмотря на различия.