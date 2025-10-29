Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Россиянку не пустили в ОАЭ из-за внешности

Россиянку не пустили в ОАЭ из-за татуировок, пирсинга и цвета волос
29 октября 2025 в 22:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Туристку из России не пустили аэропорту Дубая из-за тату и пирсинга

Туристку из России не пустили аэропорту Дубая из-за тату и пирсинга

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Российскую туристку не пустили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за татуировок, пирсинга и нестандартного цвета волос. Инцидент произошел с жительницей Санкт-Петербурга Полиной в международном аэропорту Дубая.

«Нам прямо сказали: „В таком виде в нашу страну нельзя, сделайте обратный билет — или летите куда-то еще“», — приводит слова туристки telegram-канал URA.RU. Девушка рассказала, что за время разбирательств ее содержали изолированно и не предоставляли разъяснений до момента депортации.

Туристка намеревалась через Дубай попасть в одно из государств Африки, но после отказа властей ОАЭ была вынуждена экстренно изменить маршрут. Девушка с подругами приобрела билеты в Оман, где проблем с прохождением пограничного контроля уже не возникло. Полина заранее замаскировала татуировки специальным гримом, сняла пирсинг и надела хиджаб. Отмечается, что прямых законодательных запретов на татуировки или пирсинг в ОАЭ нет, но такие элементы внешности могут рассматриваться как нарушение моральных устоев страны.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал