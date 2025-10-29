Дело актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков направили в суд

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово была задержана Аглая Тарасова. При досмотре в ее электронном устройстве для курения обнаружили 0,4 грамма масла каннабиса. Актрисе может грозить тюремное заключение на срок от трех до семи лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей. Как сообщают близкие артистки, она недавно вернулась из поездки, включавшей посещение Мальдив, стран Европы и Израиля. Бойфренд Тарасовой Антон Филипенко заявил, что разговаривал с ней за два дня до инцидента и ему не было известно о ее возможном употреблении запрещенных веществ.