Лидера рок-группы «Пасека» приговорили к 15 годам колонии за убийство
Медведкина приговорили к 15 годам колонии
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Лидера рок-группы «Пасека» Роман Медведкина отправили в колонию за убийство друга главы АНО «Цифровые платформы» Ивана Познякова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа 49-летний Роман Медведкин приговорен к 15 годам лишения свободы», — говорится в публикации ведомства в Telegram. Он признан виновным в убийстве и покушении на двух человек.
Ночью 7 июня 2024-го Медведкин возле одного из домов по Сиреневому бульвару во время внезапной ссоры умышленно нанес около 16 ножевых ранений одному из мужчин — тот скончался. Второго из них он изрезал около шести раз, однако тот сопротивлялся, а после оказанной медпомощи смог выжить. Ранее сообщалось, что Медведкин напал на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Познякова. Как писали в соцсетях, ссора якобы началась после того, как Щельцин и Позняков заподозрили рок-музыканта и его спутницу в поиске или размещении закладок.
