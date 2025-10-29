Лидера рок-группы «Пасека» приговорили к 15 годам колонии за убийство

Ночью 7 июня 2024-го Медведкин возле одного из домов по Сиреневому бульвару во время внезапной ссоры умышленно нанес около 16 ножевых ранений одному из мужчин — тот скончался. Второго из них он изрезал около шести раз, однако тот сопротивлялся, а после оказанной медпомощи смог выжить. Ранее сообщалось, что Медведкин напал на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Познякова. Как писали в соцсетях, ссора якобы началась после того, как Щельцин и Позняков заподозрили рок-музыканта и его спутницу в поиске или размещении закладок.