Участникам и ветеранам СВО помогут стать артистами и художниками

Программа создана для раскрытия творческого потенциала участников СВО Фото: пресс-служба проекта «Таврида.АРТ»

Флагманская программа «#СВОяКУЛЬТУРА», которая реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда «Защитники Отечества», стартовала в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»). Ее главная задача — способствовать профессиональному и творческому развитию участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей, сообщили в пресс-службе проекта.

На образовательную программу «СВОяКУЛЬТУРА» в Крым приехали 40 участников из 25 российских регионов. Все они — участники и ветераны СВО. Программа призвана открыть для них новые возможности и помочь реализовать себя через культуру и искусство.

«Мы даем возможность участникам и ветеранам специальной военной операции открыть новые направления для самореализации — литература, театр, кино, музыка, живопись. Это образовательные лекции, встречи с профессионалами культуры и искусства, консультации профориентологов и практические занятия», — сказано в сообщении пресс-службы проекта.

К обучению подключились и те люди, которые только ищут себя после службы Фото: пресс-служба проекта «Таврида.АРТ»

К обучению подключились как творцы с военным опытом, так и те, кто только ищет себя после службы. Среди участников — 26-летняя Валерия Валинкевич из Краснодарского края. «Полтора года назад я уволилась и уехала на фронт добровольцем. Я всегда знала, что, если Родине потребуется помощь, я сделаю все, что смогу. Эта программа для меня как глоток свежего воздуха и, конечно, возможность реализовать тот талант, который во мне сидит. Находясь в зоне СВО, невозможно заниматься какими-то культурно-досуговыми мероприятиями в силу выполнения наших боевых задач, а очень хочется раскрыть себя в творчестве, ведь я с детства занимаюсь вокалом, объездила нашу страну в составе ансамбля народной песни», — рассказала Валерия.

Владимир Земсков из Москвы — ветеран, награжденный орденом Мужества. После ранения и реабилитации Земсков начал писать книгу о своем опыте. «Вторая часть уже в процессе написания, я назвал ее „Я умер, чтобы жить“. В ней я более подробно расскажу о своей реабилитации, о том, какие изменения коснулись моего здоровья», — поделился участник.

На образовательную программу «СВОяКУЛЬТУРА» приехали 40 участников Фото: пресс-служба проекта «Таврида.АРТ»