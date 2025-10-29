Диетолог на примере жены Ивлева дала совет, как не заедать стресс после развода

Пара поженилась в 2021 году Фото: instagram / valeriya__ivleva (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена шеф-повара Константина Ивлева, Валерия призналась, что на фоне стресса от развода набрала 11 килограммов, которые теперь вынуждена оперативно сбрасывать. Диетолог Лариса Никитина в беседе с URA.RU заявила, что подобная реакция «заедания» в кризисных ситуациях — явление распространено. Эксперт поделилась советами, как не доводить ситуацию до такого и постараться обезопасить свой организм.

«Набор килограммов во время заедания стресса — частая история. Это возникает из-за того, что во время стресса нам хочется забиться в угол, в теплое кресло, пить какой-нибудь горячий напиток. Так организм реагирует на стресс. Почему мы его заедаем? Потому что физиологически, когда мы полнеем, мы вроде бы чувствуем себя защищеннее. Такая "подушка безопасности", спасательный круг.

При этом во время развода неважно, какая вы сторона. Инициатор также испытывает стресс и чувство вины за этот процесс, особенно, если в семье есть дети. Полностью безболезненно этот период не проходит ни для кого», — говорит эксперт.

Продолжение после рекламы

Не набирать лишнее поможет грамотный распорядок дня: нужно высыпаться и заниматься спортом. Также необходима поддержка близких и друзей. Крайне важно ощущать присутствие дружеского плеча в этот период. Но и помощь специалиста будет к месту.

«Когда вы проговариваете свои боли, проблемы, вы их выносите наружу, тем самым облегчая состояние. В данном случае и рисуночные техники подходят, и любые трансовые», — поясняет эксперт.

Радовать себя в трудный период надо чем угодно, но не едой. По словам Никитиной, в целом каждому нужно понять, что еда — не самый лучший источник получения эндорфинов в любой период жизни.

«Даже простая прогулка по парку способна изменить настроение и подарить положительные эмоции. Проведите время с детьми, погуляйте по магазинам, сходите на какие-то активности, часто бывают бесплатные мероприятия и мастер-классы. Всегда себя можно чем-то занять. Самое главное — это осознавать, что вы делаете, с каким результатом. Вы не должны смотреть в будущее, не понимая, что там будет».