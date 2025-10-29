Воронежские элиты вступили в конфликт при распределении округов в ГД

Воронежские элиты вступили в противостояние из-за грядущих выборов в Госдуму Фото: Илья Московец © URA.RU

В Воронежской области развернулась борьба между губернатором Александром Гусевым и группой депутатов Госдумы. Стороны хотят провести в новый созыв парламента, который изберется в 2026 году, своих ставленников. Об этом URA.RU рассказали источники и политологи из региона.

Противоречия возникли при согласовании на переизбрание в 2026 году действующих депутатов Андрея Маркова и Аркадия Пономарева. По словам профессора, доктора политических наук Дмитрия Нечаева, они ориентированы на вице-спикера ГД Алексея Гордеева, а потому губернатор Гусев хочет заменить их в новом созыве. Осложняет ситуацию то, что Воронежская область лишилась одного одномандатного округа, теперь их только три. Это произошло после того, как Центризбирком утвердил новую схему нарезки одномандатных округов.

«Сейчас противники губернатора перегруппировываются, подтягивают дополнительные ресурсы и даже готовят своего кандидата на пост главы региона. За этой активностью стоит подготовка к выборам в Госдуму. „Клика“ постарается сконцентрировать лоббистские ресурсы, чтобы додавить Гусева и он дал согласие», — сказал Нечаев.

По словам инсайдера агентства, оппоненты Гусева распространяют информацию о намерениях федеральных властей сменить губернатора на нынешнего главу федерального исполкома ЕР Александра Сидякина. При этом подтверждений планирующимся кадровым перестановкам нет.

«Теоретически такой вариант возможен, но пока это на уровне слухов. Гусев свои позиции сохраняет», — говорит руководитель агентства бизнес-консалтинга «Консул» Денис Пименов.