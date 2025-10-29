Минобороны РФ распространит листовки для сдачи военных ВСУ в Купянске
Листовки предназначаются для 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ
Российские военные распространяют листовки на позициях ВСУ в Купянске с призывом сдаться в плен. Их распространяет подразделение БПЛА группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделение БПЛА группировки войск „Запад“ провело залистовывание позиций противника в Купянске для убеждения окруженных военнослужащих 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сделать правильный выбор и сохранить свои жизни, сдавшись в плен», — говорится в публикации ведомства. На листовках написаны следующие реплики: «Время в окружении утекает быстрее, чем кровь из артерии. Это не шутки и не пропаганда, вы окружены, вы побеждены, у вас есть час, чтобы сдаться. Сейчас ты еще можешь поднять руки и спастись».
