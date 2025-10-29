Спецпредставитель президента РФ назвал Пугачеву выдающейся певицей

Швыдкой считает, что Аллу Пугачеву нельзя вычеркнуть из культуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Аллу Пугачеву выдающейся певицей, которая определяла много в жизни страны. Об этом он заявил в интервью.

«Моя точка зрения крайне проста: она выдающаяся певица. Ставим точку. Дальше у нас с ней могут быть любые разногласия по оценке тех или иных явлений, политических явлений», — сказал Швыдкой в интервью RTVI. Якобы он добавил, что у артистки есть «домашние обстоятельства, которые не могут ее сделать любительницей того, что происходит сегодня в нашей стране». Также он подчеркнул, что ее нельзя вычеркнуть из культуры, несмотря на ее отъезд из страны.

После отъезда из России Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом на территории РФ) продолжают избавляться от имущества на родине: певица сдает в аренду особняк в деревне Грязь, а Галкин* продает автомобиль класса люкс. Ранее СМИ сообщали, что пенсию Пугачева все еще получает в России на карту через доверенное лицо, а переводы идут на оплату ее российского жилья и налогов. Якобы Пугачева и Галкин* недавно приобрели виллу в Болгарии, куда могут переехать в ближайшее время.

Продолжение после рекламы