Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Спецпредставитель президента РФ назвал Пугачеву выдающейся певицей

Представитель президента РФ Швыдкой: Пугачева определила многое в жизни страны
29 октября 2025 в 22:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Швыдкой считает, что Аллу Пугачеву нельзя вычеркнуть из культуры

Швыдкой считает, что Аллу Пугачеву нельзя вычеркнуть из культуры

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Аллу Пугачеву выдающейся певицей, которая определяла много в жизни страны. Об этом он заявил в интервью.

«Моя точка зрения крайне проста: она выдающаяся певица. Ставим точку. Дальше у нас с ней могут быть любые разногласия по оценке тех или иных явлений, политических явлений», — сказал Швыдкой в интервью RTVI. Якобы он добавил, что у артистки есть «домашние обстоятельства, которые не могут ее сделать любительницей того, что происходит сегодня в нашей стране». Также он подчеркнул, что ее нельзя вычеркнуть из культуры, несмотря на ее отъезд из страны.

После отъезда из России Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом на территории РФ) продолжают избавляться от имущества на родине: певица сдает в аренду особняк в деревне Грязь, а Галкин* продает автомобиль класса люкс. Ранее СМИ сообщали, что пенсию Пугачева все еще получает в России на карту через доверенное лицо, а переводы идут на оплату ее российского жилья и налогов. Якобы Пугачева и Галкин* недавно приобрели виллу в Болгарии, куда могут переехать в ближайшее время.

Продолжение после рекламы

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории РФ

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал