Телефонное мошенничество стало самым популярным в России

По словам Кузнецова, в 2024 году ущерб от действий мошенников составил почти 300 млрд рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Телефонное мошенничество составляет 85% всех преступлений в России. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Телефонное мошенничество сегодня составляет фактически 85% всех преступлений, которые совершаются на территории Российской Федерации», — сказал Кузнецов на форуме «Диалог о фейках 3.0» в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

Кузнецов отметил, что по результатам 2024 года ущерб, нанесенный россиянам телефонным мошенничеством, оказался чрезвычайно значительным и составил почти 300 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что пока остается неизвестным, какими будут убытки в нынешнем году, поскольку в 2025 году в России были реализованы беспрецедентные меры, направленные на сокращение подобных преступлений.

Продолжение после рекламы

Кузнецов также подчеркнул, что в 2025 году наблюдается стремительное увеличение объема фейковой информации и дипфейков. Топ-менеджер подробно остановился на различиях между мошенническими схемами, применявшимися в 2024 и 2025 годах. По его утверждению, в прошлом году злоумышленники сосредотачивали усилия на поиске различных баз данных при реализации своих преступных замыслов.

«В 2025 году они уже не „мучаются“ для того, чтобы эти базы данных где-то искать. Просто запускают агентов, агенты сами помогают преступникам найти ту информацию, которая им необходима», — отметил Кузнецов.