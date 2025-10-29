Телефонное мошенничество стало самым популярным в России
По словам Кузнецова, в 2024 году ущерб от действий мошенников составил почти 300 млрд рублей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Телефонное мошенничество составляет 85% всех преступлений в России. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Телефонное мошенничество сегодня составляет фактически 85% всех преступлений, которые совершаются на территории Российской Федерации», — сказал Кузнецов на форуме «Диалог о фейках 3.0» в Москве. Его слова приводит РИА Новости.
Кузнецов отметил, что по результатам 2024 года ущерб, нанесенный россиянам телефонным мошенничеством, оказался чрезвычайно значительным и составил почти 300 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что пока остается неизвестным, какими будут убытки в нынешнем году, поскольку в 2025 году в России были реализованы беспрецедентные меры, направленные на сокращение подобных преступлений.
Кузнецов также подчеркнул, что в 2025 году наблюдается стремительное увеличение объема фейковой информации и дипфейков. Топ-менеджер подробно остановился на различиях между мошенническими схемами, применявшимися в 2024 и 2025 годах. По его утверждению, в прошлом году злоумышленники сосредотачивали усилия на поиске различных баз данных при реализации своих преступных замыслов.
«В 2025 году они уже не „мучаются“ для того, чтобы эти базы данных где-то искать. Просто запускают агентов, агенты сами помогают преступникам найти ту информацию, которая им необходима», — отметил Кузнецов.
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков ранее сообщил, что мошенникам требуется не менее 10 секунд голосовой записи для создания голосового клона человека. Однако, по его словам, подобной длительности обычно недостаточно, чтобы достичь высокого уровня подделки, поскольку значительное значение имеет индивидуальная манера речи. По словам эксперта, злоумышленники могут прибегать к воспроизведению распространенных у жертвы фраз, в том числе использующих ненормативную лексику, перадает 360.ru.
