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30 апреля 2017
29 апреля 2017
08:52  30 апреля 2017 0

Дима Билан стал врагом для украинцев

Голубой огонек, голубой огонек, билан дмитрий
Дима Билан внесен в черный списокФото: Кадр из эфира "Первого канала"

Российский певец Дима Билан занесен в базу украинского сайта «Миротворец». На сайте отмечается, что артист включен в список за «незаконное пересечение государственной границы Украины».

Билан посетил Крым в 2016 году и выступал в детском лагере «Артек». На сайте также были опубликованы фото- и видеоматериалы с выступлений Билана в Крыму, уточняет «Газета.Ru».

В черном списке оказались актер Стивен Сигал, певицы Ирина Аллегрова и Диана Гурцкая, а также музыканты Александр Маршал и Юрий Лоза, Сергей Шнуров, Михаил Шуфутинский, рэпер Баста.

Нина Калинина
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