Утильсбор и штрафы за отсутствие ОСАГО: какие изменения коснутся водителей с 1 ноября 2025 года

С начала ноября 2025 года ожидается несколько значительных нововведений для владельцев автомобилей. Предположительно ожидается ввод изменений новых правил утильсбора в случе, если не произойдет перенос даты.

Помимо этого, ожидается, введение штрафов за отсутствие полисов ОСАГО через камеры видеонаблюдения и начнут взыскиваться долги по транспортному налогу без суда. Что изменится с 1 ноября 2025 года для автомобилистов — в материале URA.RU.

Изменение правил утильсбора

С 1 ноября ожидается значительный рост цен на автомобили в случае, если повышение утилизационного сбора вступит в силу без отсрочки. В сентябре в Госдуму были внесены предложения по корректировке закона «Об отходах производства и потребления», которые расширят перечень транспортных средств, освобожденных от уплаты данного сбора.

В соответствии с обновленной методикой, с 1 ноября 2025 года при расчете суммы платежа предполагалось учитывать не только объем двигателя транспортного средства, но и его мощность. Нововведения распространяются как на юридических лиц, так и на физических лиц, ввозящих автомобили для собственных нужд.

Утилизационный сбор — обязательный платеж, взимаемый с производителей и импортеров транспортных средств с целью последующей утилизации автомобилей по завершении их эксплуатационного срока.

14 октября, первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Министерству промышленности и торговли рассмотреть вариант отсрочки введения новых правил расчета сбора. По информации, предоставленной секретариатом вице-премьера, существует вероятность переноса даты вступления нововведений на 1 декабря 2025 года.

Введение штрафов с камер за отсутствие ОСАГО

На сегодняшний день действующая редакция статьи предусматривает штраф 800 рублей за первое выявленное нарушение, а при повторной езде без полиса в течение года — от 3 000 до 5 000 рублей.

Сергей Аксаков обратил внимание, что при введении системы автоматической фиксации, владельцы транспортных средств рискуют получить сразу несколько повторных штрафов в один день — за проезд под каждой камерой ГИБДД.

В связи с этим было предложено внести изменения, допускающие оформление только одного административного протокола за повторную езду без действующего полиса в течение суток. Эта инициатива нашла поддержку у правительства, а профильный комитет Госдумы рекомендовал ее к принятию. Таким образом, введение автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО откладывается, по меньшей мере, до момента одобрения поправок в статью 12.37 КоАП.

Транспортный налог

С 1 ноября ФНС получит право взыскивать долги напрямую через банки без решения суда. Это будет происходить в случае, когда владелец автомобиля не оплатит налог в срок.