Клиенты российских банков пожаловались на внезапный пересмотр условий кредитов

«В отдельных случаях кредитные организации без предупреждения пересчитывают график платежей, исходя из более продолжительного срока выплат, что приводит к росту переплаты по ссуде. Иногда меняют и другие параметры продукта, в том числе ставку. Чаще всего условия меняются после отключения платных пакетов, дававших льготы по кредиту», — передает издание «Известиям». При этом формально финансовые организации действуют в рамках закона, однако заемщики узнают о последствиях постфактум, а вернуться к прежним условиям практически невозможно.