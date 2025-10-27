Какие законы вступят в силу с 1 ноября: сим-карты под надзор, налоговые долги без суда

Новые законы для пенсионеров, налогоплательщиков и авиации вступят в силу с ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 ноября в России вступают в силу значимые законодательные изменения, затрагивающие различные сферы жизни. Налоговая сможет списывать долги россиян без суда — через уведомления на Госуслугах. Одновременно с этим операторы связи начнут блокировать номера неподтвержденных абонентов. Подробнее о новых законах — в материале URA.RU.

Летчикам и шахтерам пересчитают пенсии с 1 ноября

С первого ноября члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности получат перерасчет ежемесячной пенсионной надбавки. Корректировка осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о компенсации за вредные и опасные условия труда.

Доплаты данной категории пенсионеров пересматриваются ежеквартально — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Размер индивидуальной надбавки зависит от среднемесячного заработка и специального стажа работы в соответствующих отраслях, передает информацию «Парламентская Газета».

Упрощается взыскание налоговых долгов с граждан

С в конце осени налоговые органы получают право взыскивать с россиян задолженности во внесудебном порядке. Новые правила касаются налогов, сборов, штрафов, страховых взносов, пеней и процентов.

Упрощенная процедура применяется, когда сумма долга не превышает отрицательное сальдо единого налогового счета и отсутствуют разногласия о его размере. Уведомления о взыскании будут направляться через личный кабинет на Госуслугах или заказными письмами.

Граждане сохраняют право оспорить размер задолженности, подав заявление о перерасчете до момента списания средств. При наличии спора о сумме долга вопрос будет решаться через суд. Аналогичный механизм внесудебного взыскания уже действует для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В России стартует эксперимент по маркировке удобрений

С первого ноября в России начинается эксперимент по маркировке удобрений в потребительской упаковке. Пилотный проект продлится до 31 августа 2026 года и затронет минеральные и химические удобрения, включая нитраты и фосфаты калия, а также комплексные составы с двумя-тремя питательными элементами.

Участие в эксперименте для производителей, импортеров и продавцов будет добровольным. Для подключения к системе необходимо подать заявку в Минпромторг России. Нововведение направлено на повышение контроля качества и прозрачности оборота агрохимической продукции.

В России ужесточают контроль за сим-картами

С начала ноября операторы связи обязаны приостанавливать обслуживание номеров, не прошедших проверку данных абонентов. Новые правила касаются как граждан РФ, так и корпоративных пользователей.

С 1 апреля 2025 года для получения сим-карты требуется обязательная идентификация по паспорту через ЕСИА, биометрическую систему или портал Госуслуг. Операторы должны проверять достоверность данных всех клиентов — как новых, так и заключивших договоры ранее. Мера направлена на установление контроля над количеством сим-карт у одного пользователя.

Нотариусы начнут предупреждать наследников о долгах с 24 ноября

С 24 ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила наследования, обязывающие нотариусов информировать наследников о непогашенных долгах умершего родственника. Нотариусы получат право запрашивать кредитную историю покойного для выявления возможных задолженностей.

Наследство в России передается по завещанию, наследственному договору или по закону (в порядке восьми очередей родства). При этом наследники сохраняют право отказа от имущества, если обязательства превышают стоимость активов. Нововведение позволит гражданам принимать более взвешенные решения при вступлении в наследство.

Ужесточаются требования к безопасности госавиации

С 26 ноября в России вводятся новые стандарты безопасности для государственной авиации. Понятие госавиации расширяется — теперь к ней будут относиться воздушные суда, используемые федеральными органами власти, Следственным комитетом и «Роскосмосом» для выполнения государственных задач.