Bloomberg: Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России

Трамп не стал поднимать с КНР вопрос о российской нефти Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение планы по ужесточению антироссийских санкций после состоявшихся переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Тема поставок российской нефти на встрече не обсуждалась. Об этом сообщают западные СМИ.

«Мы на самом деле не обсуждали нефть. Мы обсуждали возможность совместной работы и поиска возможности завершения этого конфликта», — процитировал слова Трампа Bloomberg. По сведениям издания, американский президент сместил акцент с санкционного давления на Россию в сторону дипломатического урегулирования конфликта совместно с Пекином.

В ходе переговоров стороны достигли договоренностей по торговым вопросам. Трамп снял с повестки дня угрозу введения стопроцентных пошлин на китайские товары. В свою очередь, Пекин согласился отложить экспортный контроль на критически важные редкоземельные металлы сроком на год и возобновить закупки американской сои, пишет Bloomberg.

Ранее Трамп сообщал о намерении провести переговоры с Си Цзиньпином, на которых он намеревался поднять вопрос сокращения объемов импорта российской нефти Китаем. Также глава Белого дома собирался снизить дополнительные пошлины на китайский импорт.