Bloomberg: Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России

Трамп не стал поднимать с КНР вопрос о российской нефти
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение планы по ужесточению антироссийских санкций после состоявшихся переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Тема поставок российской нефти на встрече не обсуждалась. Об этом сообщают западные СМИ.
«Мы на самом деле не обсуждали нефть. Мы обсуждали возможность совместной работы и поиска возможности завершения этого конфликта», — процитировал слова Трампа Bloomberg. По сведениям издания, американский президент сместил акцент с санкционного давления на Россию в сторону дипломатического урегулирования конфликта совместно с Пекином.
В ходе переговоров стороны достигли договоренностей по торговым вопросам. Трамп снял с повестки дня угрозу введения стопроцентных пошлин на китайские товары. В свою очередь, Пекин согласился отложить экспортный контроль на критически важные редкоземельные металлы сроком на год и возобновить закупки американской сои, пишет Bloomberg.
Ранее Трамп сообщал о намерении провести переговоры с Си Цзиньпином, на которых он намеревался поднять вопрос сокращения объемов импорта российской нефти Китаем. Также глава Белого дома собирался снизить дополнительные пошлины на китайский импорт.
Как сообщало URA.RU, недавно президент США утвердил новый пакет санкций против России, выбрав вариант средней жесткости из трех предложенных сценариев. Решение было принято на совещании Белого дома, после согласования с ключевыми членами кабинета, среди которых — госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.
