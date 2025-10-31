В средние классы школ предложили вернуть один предмет для патриотического воспитания

В ОП предложили вернуть обществознание в школы для патриотического воспитания Фото: Илья Московец © URA.RU

Основы обществознания необходимо вернуть в программу для 6-7 классов для патриотического воспитания и правового просвещения школьников. Такое предложение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Как юристу мне очень жаль, что из школьной программы исключают эти темы. Это необходимо для патриотического воспитания и понимания правовых основ», — пояснил Гриб в разговоре с РИА Новости. Как отметил эксперт, решение Минпросвещения исключить предмет из программы младших классов требует пересмотра.

Депутат Гриб подчеркнул, что не все подростки осознают последствия своих поступков, несмотря на то, что уголовная и административная ответственность за многие нарушения предусмотрена уже с 14-летнего возраста. Он отметил, что правовая грамотность играет главную роль в формировании будущего каждого школьника.

Продолжение после рекламы

Эксперт предложил альтернативу полному восстановлению дисциплины. Представитель Общественной палаты отметил, что комплексное восстановление дисциплины способно привести к чрезмерной нагрузке на образовательную программу. Вместе с тем специалист указал на возможность сохранения отдельных правовых блоков в качестве дополнительных курсов либо их включения в состав иных учебных предметов.