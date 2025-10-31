Банки почти полностью перестали консультировать в иностранных мессенджерах

Банки перестали общаться с клиентами в иностранных мессенджерах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доля банков, использующих мессенджер Telegram для консультаций клиентов, за полгода сократилась с 73% до 6%. От WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) финансовые учреждения отказались полностью. К таким выводам пришли аналитики после опроса 79 крупнейших банков России.

«С апреля по октябрь 2025 года доля банков, которые использовали для консультаций клиентов мессенджер Telegram, сократилась с 73 до 6%. Доля тех, кто пользовался WhatsApp, снизилась с 1 до 0%» — пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитиков Naumen.

При этом, как уточняет издание, финансовые организации не спешат переходить на отечественные аналоги зарубежных мессенджеров. По данным опроса, только один банк — ВТБ — консультирует своих клиентов в российском мессенджере Max.

Как сообщало URA.RU ранее, ограничения коснулись исключительно рабочего общения банковских сотрудников с клиентами. Для личных разговоров специалисты могут продолжать пользоваться любыми мессенджерами.