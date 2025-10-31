Логотип РИА URA.RU
ВСУ атаковали Владимирскую область, есть повреждения

31 октября 2025 в 07:29
Фото: © URA.RU

Массированный налет украинских беспилотников был совершен на Владимирскую область. Недалеко от региональной столицы была атакована инфраструктура. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев. Как уточнил глава региона, режим беспилотной опасности по-прежнему сохраняется.

