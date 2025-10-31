HS: Трамп словами о ядерных испытаниях пытается привлечь внимание Путина
Намерение Трампа провести ядерные испытания может спровоцировать проблемы исторического масштаба
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Заявление президента США Дональда Трампа о «немедленном» начале ядерных испытаний является попыткой привлечь внимание президента России Владимира Путина. Такое мнение выразила финская газета Helsingin Sanomat.
«Поскольку Трамп — дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России. В среду президент России Владимир Путин объявил, что Россия успешно испытала подводную торпеду „Посейдон“ с ядерным двигателем, которой никто не может противостоять», — говорится в материале газеты. Автор полагает, что намерение Трампа провести ядерные испытания может спровоцировать серьезные проблемы исторического масштаба, если речь идет именно о ядерном оружии, а не ракетных системах.
Напряженность вокруг ядерных испытаний развивается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и взаимных демонстраций военной мощи между США и Россией. Ранее президент России Владимир Путин объявил об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и подводной торпеды «Посейдон», что, по мнению американской стороны, потребовало ответных мер. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что США имеет право на суверенные решения, однако напомнил о готовности России действовать соответственно ситуации в случае нарушения моратория на ядерные испытания.
