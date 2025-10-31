HS: Трамп словами о ядерных испытаниях пытается привлечь внимание Путина

«Поскольку Трамп — дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России. В среду президент России Владимир Путин объявил, что Россия успешно испытала подводную торпеду „Посейдон“ с ядерным двигателем, которой никто не может противостоять», — говорится в материале газеты. Автор полагает, что намерение Трампа провести ядерные испытания может спровоцировать серьезные проблемы исторического масштаба, если речь идет именно о ядерном оружии, а не ракетных системах.