Аэропорт Ярославля закрыт для полетов
31 октября 2025 в 07:47
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Работа аэропорта Ярославля Туношна была временно приостановлена. В авиагавани пока невозможны взлет и посадка. Об этом сообщает Росавиация. Как уточнили в ведомстве, меры были приняты ради безопасности полетов.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал