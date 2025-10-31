Россиянам раскрыли, какие взносы нужно платить для пенсии в 25 тысяч рублей
Эксперт назвала сумму, которую самозанятые должны платить для хорошей пенсии
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Самозанятым гражданам для получения страховой пенсии по старости в размере 25 тысяч рублей необходимо ежегодно платить в Социальный фонд России около 447,5 тысячи рублей в течение 15 лет. Такие расчеты представила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«Чтобы самозанятому получать страховую пенсию по старости в размере 25 тыс. руб., ему необходимо 15 лет платить в Социальный фонд России сумму 447 498,54 руб. ежегодно. Минимальный платеж в 2025 году для самозанятых — 59 241,6 руб. Он дает 1 год стажа и почти 1 пенсионный балл. Максимальный — 473 932,8 руб. — дает 1 год стажа и почти 8 пенсионных баллов», — уточнила Подольская в разговоре с ТАСС.
Как пояснила специалист, для самозанятых предусмотрена возможность добровольно подключиться к пенсионному страхованию для накопления стажа и пенсионных баллов. Это позволяет получать не социальную пенсию, которая ниже прожиточного минимума, а полноценную страховую пенсию по старости.
Эксперт отметила, что для получения страховой пенсии нужно накопить минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Однако для выхода на средний размер пенсии в 25 тысяч рублей потребуется 110,455 балла.
Напомним, что система пенсионных баллов в России действует с 2015 года и основана на размере уплачиваемых взносов в Социальный фонд. Для получения страховой пенсии гражданин должен накопить минимум 30 пенсионных баллов и 15 лет страхового стажа, при этом стоимость одного балла в 2025 году составляет 133,41 рубля. Страховая пенсия ежегодно индексируется государством и защищена от инфляции независимо от экономической ситуации.
