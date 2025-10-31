К чему привел месяц поисков Усольцевых, пропавших в тайге: свежие версии и подробности

СК опровергает версию о том, что семья не смогла выбраться из-за травмы супруга Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Месяц поисков семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины, — пропавших в лесах Красноярского края, не привел ни к каким результатам. Между тем, эта история обрастает новыми деталями и все большим количеством экспертов, привлеченных к распутыванию дела. Следователи и спасатели, которые ищут семью, склоняются к версии с несчастным случаем.

Тем временем психологи и друзья семьи вскрывают неожиданные подробности об отношениях в паре Усольцевых, профайлеры анализируют поведение старшего сына Ирины — Даниила Баталова, который рассказывает об исчезновении родителей на телеканалах, а волонтеры раскрывают, как мошенники-«экстрасенсы» просят деньги за раскрытие подробностей о семье. Подробнее обо всех новых деталях в пропаже Усольцевых — в материале URA.RU.

Основная версия: несчастный случай, который не оставил улик

Местность в месте исчезновения семьи сложная, сказали гиды (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Наиболее вероятной причиной исчезновения Ирины, Сергея и их дочери поисковые отряды считают банальный и оттого еще более страшный несчастный случай. Как рассказал News.ru красноярский гид Алексей Исиченко, лично участвовавший в поисках, местность в районе горы Буратинки обладает крайне сложным рельефом.

Продолжение после рекламы

«Очень большая территория, очень много сложного рельефа: камни, корни, деревья, буреломы, скалы. Он там весь со сложностями — всякими полочками, нишами. Такая территория, только если случайно повезет, то, может быть, найти можно будет», — пояснил Исиченко.

Эксперт отметил, что «спектр версий открыт» именно из-за полного отсутствия зацепок. «Нет никакого следа. Поэтому такие версии выстраиваются. Но самое вероятное — это какой-то несчастный случай. Затерялись и в лесу, может быть, переохлаждение заработали. Просто очень сложно найти людей или то место, где они скрывались или скрываются», — считает гид.

Однако он не исключил, что из той местности можно выехать на машине. При этом он усомнился, что по всей дороге от места исчезновения Усольцевых до российской границы их никто не заметил. «Автомобильные дороги есть, но все равно вы где-то будете попадаться патрульным ДПС, все равно дороги идут потом по федеральным трассам, если ехать в сторону границы», — сказал он.

Версия волонтеров: внезапная травма или болезнь

В соцсетях и среди поисковиков активно обсуждается сценарий, при котором у кого-то из членов семьи внезапно ухудшилось здоровье. Эту теорию в беседе с aif.ru оценил волонтер, профессиональный альпинист Алексей Кулеш.

«Что касается „стало плохо“ или кто-то получил травму, то я с самого начала предполагал такую причину наряду с просто „заблудились“», — отметил Кулеш. Согласно этой версии, оставшиеся в живых могли укрыться в каком-то труднодоступном месте в ожидании помощи, которую так и не дождались.

Однако в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии эту версию категорично отвергли. «Такой вариант невозможен», — заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Арбузова в беседе с aif.ru.

Она подчеркнула, что основной версией для следователей является несчастный случай. «Никаких новых зацепок нет. Приоритетной остается версия о несчастном случае», — сказала она. Следователи не обнаружили признаков насильственных действий или вмешательства третьих лиц в историю Усольцевых. Также в их доме не было выявлено следов конфликта или иных подозрительных фактов.

Семейная драма: что скрывала «идеальная пара»

По мнению некоторых экспертов и друзей семьи, в паре был разлад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Телепрограмма «Пусть говорят» вскрыла неожиданные детали исчезновения семьи. Подруга Ирины Усольцевой, психолог Мария Шрайнер, сообщила, что в семье пропавших был серьезный кризис.

«Очень многие пары проходят кризисы… Периодически у Иры случались эмоциональные перепады, когда они думали про развод, разъезжались», — рассказала Шрайнер. Она уточнила, что Усольцевы обращались к ней и ее мужу-психологу за помощью.

Продолжение после рекламы

Эту информацию в ходе программы косвенно подтвердила и врач-психиатр Мирослава Чернышова, проанализировавшая переписку Ирины. «Поверьте, не будут ходить на ретриты люди, у которых нет проблем. За помощью идут тогда, когда уже совсем плохо», — сказала она. Впрочем, другие знакомые семьи, как, например, подруга Альбина Вильмова, напротив, называли Усольцевых «примером идеальной пары».

При этом ретрит не предполагает определенной помощи — это организованный выезд куда-то, как правило, ближе к природе, для отстранения от повседневной суеты и фокусировки на внутреннем состоянии через медитации, йогу и тому подобное. Изначально они были частью религиозных течений, однако со временем ими стали заниматься, в том числе, и вне контекста религии. Научного обоснования они не имеют.

Главная загадка: странности сына

Особое внимание в расследовании уделили взрослому сыну Ирины от первого брака — Даниилу Баталову. Его поведение в эфирах вызвало вопросы у специалистов. Профайлер Александр Петров заявил, что молодой человек, по его мнению, якобы «скрывает что-то очень страшное».

«Можно сделать следующие выводы: либо Даниил что-то знает и сильно переживает за то, что его тайна будет вскрыта, либо ему абсолютно безразлична судьба родственников… Он будто даже рад тому, что его родные попали в беду», — высказался Петров.





Во время эфира на «Пусть говорят» Баталов согласился на гипноз. Сеанс проводил психолог Николай Захарченко. «Если люди что-то скрывают, то на гипноз не соглашаются. Но Данил действительно не знает, что случилось с его семьей. Это подтвердилось», — заявил он. Сам Баталов настаивает, что ему нечего скрывать, и он верит, что родные живы.

Версия побега: «их видели в Новосибирске»

Баталову поступают сообщения о том, что его семью якобы видели Фото: Илья Московец © URA.RU

На фоне отсутствия следов в тайге стала набирать популярность конспирологическая теория о том, что семья якобы могла инсценировать исчезновение. Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов сообщил о поступлении заявления от жительницы Новосибирска, которая якобы видела «похудевшую пару», похожую на Усольцевых, без ребенка.

Однако Даниил Баталов отнесся к этому сообщению скептически. «Мне написали… Я отнесся к этому скептически. Насколько я знаю, много людей, не самых здоровых, пишут многое… и доверять я им не могу», — отметил он.

Бизнес на трагедии: экстрасенсы и «достоверная» информация

Пока официальные поиски продолжаются, на волне трагедии активизировались мошенники. Как рассказала одна из участниц поисковой экспедиции, особенно часто звонят «экстрасенсы».

«Раздался звонок от некоей женщины, которая представилась практиком-эзотериком. Говорит: „Я готова предоставить информацию“. Я приготовилась слушать, но она предупредила, что просто так не работает, и озвучила расценки: за энергетическую работу с каждым членом семьи она просила сто тысяч рублей», — поделилась волонтер в эфире телевидения.

Продолжение после рекламы

Исчезновение Усольцевых

Усольцевы пропали больше месяца назад Фото: Анастасия Соргина © URA.RU



