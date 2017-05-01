15:55 01 мая 2017 0

Максим Решетников (второй справа) предстал перед пермяками в прекрасном настроении Фото: администрация Перми

В понедельник, 1 мая, пермяки отмечают праздник Весны и труда. Погода выдалась подходящей для массовых гуляний — почти 20 градусов тепла и припекающее солнце. Открылось празднование традиционной демонстрацией. Колонны трудящихся, украшенные воздушными шарами, шарфиками и растяжками с лозунгами, заполнили все центральные улицы. Участники демонстрации прошли по Комсомольскому проспекту, а на Октябрьской площади с трибуны их приветствовали власти Пермского края и города.

На трибуне собрались временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников и пермские общественники. Глава региона оделся по погоде — пришел в модном сером пиджаке в клетку и брюках. К нему присоединились мэр Перми Дмитрий Самойлов и спикер городской Думы Юрий Уткин — после того, как прошли в колонне чиновников.

В этом году к организации шествия подошли строго. Оказались закрыты все подходы к Октябрьской площади, в том числе тротуары Комсомольского проспекта. За порядком следили многочисленные полицейские и военнослужащие. У простых зрителей осталось два варианта: либо каким-то образом проникнуть в колонны, либо наблюдать за происходящим с расстояния 50-100 метров.

По данным мэрии Перми, в демонстрации приняли участие 28 тысяч горожан Фото: администрация Перми

Двое мужчин затеяли спор по поводу врио губернатора, когда один из них спросил, где можно увидеть главу региона. «Да вон там они все! Я его в телевизоре уже видел», — второй пермяк в солнцезащитных очках указал на трибуну, которую скрывали высокие ели. «На выборы голосовать пойдешь?» — поинтересовался зачинщик беседы. «А у нас выборы что ли будут? Да ладно! Ну лучше все равно не станет», — заключил любитель темных очков.

В это время по Комсомольскому проспекту мимо нового главы региона бодро шагали сотрудники пермских предприятий и торговых сетей, активисты политических партий и Общероссийского народного фронта (ОНФ), общественники, колонны профсоюзов и студенческих отрядов, учащиеся многочисленных образовательных организаций, представители творческих коллективов. Многие участники демонстрации подобрали себе отдельную музыкальную тему — от хорошо известных маршей до «Гагарин, я вас любила». Колонна «Единой России», к примеру, ожидала приглашения к трибуне под «Хмуриться не надо, Лада».

Юрий Уткин (слева) сумел привлечь внимание прохожих Фото: администрация Перми

Диктор щедро одарил проходившие колонны хвалебными эпитетами: «пермские моторы установлены на лайнерах президента России» (колонна «ОДК — Пермские моторы»), «движение возглавляемое президентом страны» (колонна ОНФ), «изготовители каждой четвертой пушки в годы Великой Отечественной войны» (колонна «Мотовилихинских заводов»). Относительно колонны чиновников Пермского района во главе с руководителем территории Александром Кузнецовым было сказано, что территория занимает в Прикамье первое место по вводу жилья на душу населения. К слову, не секрет, что именно в этом районе не достроен «Первый Пермский микрорайон», из-за срыва строительства в регионе возник серьезный протест обманутых дольщиков.

Зрители, кто не ушел домой и дождался окончания шествия, все же смогли увидеть врио губернатора. В конце демонстрации полиция сняла оцепление территории. А Максим Решетников, как только прошла последняя колонна, спустился с трибуны и пешком стремительно со своей свитой направился на стадион «Динамо» (он находится в двух кварталах), где проходит 88-я легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Звезда».

Уходящего главу региона бросились догонять мэр Дмитрий Самойлов и спикер гордумы Юрий Уткин (им приписывают борьбу за влияние в столице Прикамья). Градоначальники окружили Решетникова и даже пытались на ходу с ним о чем-то разговаривать.

Дмитрий Самойлов не сумел взбодрить подростков Фото: администрация Перми

На стадионе «Динамо», где, в основном, собрались подростки, врио губернатора Максима Решетникова представили как главу Пермского края. «Хочется поздравить с замечательной погодой, замечательным настроением!» — обратился к землякам Решетников и высказал уверенность, что «жизнь в крае правда становится лучше». Выступающих было плохо слышно в микрофон. Дмитрий Самойлов попытался взбодрить публику, выкрикнув «Физкульт-привет участникам эстафеты!», но школьники остались безразличны.

В течение дня пермяков также приглашают на праздничные мероприятия. Большая концертная программа проходит в сквере у театра оперы и балета. Творческие коллективы также выступили на площади перед Органным залом. В районах Перми также предусмотрены свои развлекательные мероприятия.