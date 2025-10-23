В Пермском крае диспетчер МЧС спасла мальчика из огня

В Чайковском (Пермский край) диспетчер МЧС помогла 9-летнему мальчику выбраться из пожара. Ребенок оказался один в квартире, когда произошло короткое замыкание. Но он не растерялся и позвонил по номеру 101. Об этом рассказали в telegram-канале МЧС России.