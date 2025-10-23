В Пермском крае диспетчер МЧС спасла мальчика из огня
Мальчик быстро сориентировался и позвонил спасателям
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Чайковском (Пермский край) диспетчер МЧС помогла 9-летнему мальчику выбраться из пожара. Ребенок оказался один в квартире, когда произошло короткое замыкание. Но он не растерялся и позвонил по номеру 101. Об этом рассказали в telegram-канале МЧС России.
«Я сразу поняла, что ситуация критическая. Уточнив адрес, я направила пожарных и помогала мальчику покинуть горящую квартиру. Он четко выполнял все инструкции», — сообщила диспетчер МЧС России Любовь.
Уточняется, что огонь охватил площадь 15 квадратных метров. Шесть жильцов подъезда, в том числе ребенка, спасатели эвакуировали, а возгорание ликвидировали.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!