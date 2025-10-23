Губернатор Пермского края встретился с новым федеральным инспектором

«Дмитрий Махонин поздравил Ивана Амирова с назначением на новую должность. Глава Прикамья отметил, что за его плечами успешная карьера в органах правопорядка, боевой опыт и заслуги на СВО», — сказано на сайте.

Уточняется, что Иван Амиров учится по программе «Время Героев». Его наставником является полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. На встрече с губернатором Иван Амиров отметил, что его главной задачей на ближайшее время является защита прав ветеранов и действующих участников СВО, а также их семей, в частности, детей. Им будет руководить главный федеральный инспектор Сергей Половников.