В пермском аэропорту у пассажира взорвался телефон

23 октября 2025 в 15:18
По словам очевидцев, из сумки пошел дым

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В пермском аэропорту у одного из пассажиров в сумке произошло воспламенение. Очевидцы предположили, что причиной пожара стал телефон. Об этом сообщил telegram-канал «ЧП Пермь».

«При регистрации на рейс у девушки перед нами произошел взрыв в сумочке. С ее слов, взорвался телефон», — передает слова очевидцев telegram-канал. Уточняется, что по первому этажу распространился едкий запах.

Судя по видео в telegram-канале, девушка регистрировалась на рейс в Санкт-Петербург, который вылетел в 14:31. Задержка составила всего 11 минут. В пресс-службе «Большого Савино» URA.RU сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.

