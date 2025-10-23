В пермском аэропорту у пассажира взорвался телефон
По словам очевидцев, из сумки пошел дым
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В пермском аэропорту у одного из пассажиров в сумке произошло воспламенение. Очевидцы предположили, что причиной пожара стал телефон. Об этом сообщил telegram-канал «ЧП Пермь».
«При регистрации на рейс у девушки перед нами произошел взрыв в сумочке. С ее слов, взорвался телефон», — передает слова очевидцев telegram-канал. Уточняется, что по первому этажу распространился едкий запах.
Судя по видео в telegram-канале, девушка регистрировалась на рейс в Санкт-Петербург, который вылетел в 14:31. Задержка составила всего 11 минут. В пресс-службе «Большого Савино» URA.RU сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.
- Дарина23 октября 2025 16:13Пожар потушили?