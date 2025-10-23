В пермском аэропорту у пассажира взорвался телефон

По словам очевидцев, из сумки пошел дым Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В пермском аэропорту у одного из пассажиров в сумке произошло воспламенение. Очевидцы предположили, что причиной пожара стал телефон. Об этом сообщил telegram-канал «ЧП Пермь».

«При регистрации на рейс у девушки перед нами произошел взрыв в сумочке. С ее слов, взорвался телефон», — передает слова очевидцев telegram-канал. Уточняется, что по первому этажу распространился едкий запах.