Пермяки не могут вылететь из Сочи
Самолет из Сочи задержали на 4 часа
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Рейс из Сочи в Пермь задерживается почти на 4 часа. Самолет должен был вылететь в столицу Прикамья в 12:25 по московскому времени, но его перенесли на 16:25. Об этом сказано на онлайн-табло аэропорта Сочи.
«Рейс Сочи — Пермь авиакомпании Икар 23 октября задерживается. Вылет перенесен на 16:25», — сказано на сайте воздушной гавани. Причины задержки не уточняются.
По данным сайта «Большого Савино», в Перми самолет приземлится не раньше 21:40 по местному времени. Затем борт снова должен отправиться в Сочи в 22:40, хотя по расписанию рейс должен был вылететь в 19:05. Задержка тоже составляет около четырех часов.
Ранее URA.RU рассказало, что 23 октября у одного из пассажиров в «Большом Савино» загорелся неопознанный предмет в сумке. Очевидцы предположили, что это был телефон.
