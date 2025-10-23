Власти Пермского края объяснили, почему выросла плата за вывоз мусора

Власти Пермского края не видят предпосылок для снижения платы за вывоз мусора Фото: Илья Московец © URA.RU

Снижение тарифа на вывоз мусора для жителей в Пермском крае не произойдет. Об этом заявила министр ЖКЖ и благоустройства Прикамья Наталья Кисилева. В четверг, 23 октября, чиновница выступила с докладом на заседании законодательного собрания в рамках правительственного часа. Вопросы обоснованности повышения тарифов подняли депутаты от «СР-За правду» и КПРФ Вероника Куликова и Анна Баранова.

«Разумеется, люди недоумевают: почему с каждым годом за эту услугу [вывоз мусора] они вынуждены платить все больше, а ее качество порой вызывает явные нарекания, либо эта услуга не оказывается вовсе», — заявила Куликова. Депутат также сказала, что ей поступают жалобы на сокращение количество контейнерных площадок для сбора мусора. В свою очередь Анна Баранова обратила внимание Кисилевой на то, что рост тарифа связано в том числе, с вывозом бытовых отходов на полигоны. И поинтересовалась: позволит ли запуск новых мусоросортировочных комплексов изменить эту тенденцию?

Отвечая на вопросы народных избранников Киселева посоветовала им «не испытывать иллюзий». «Сразу говорю: не испытывайте иллюзий. Тариф [на вывоз мусора] понижаться не будет. Потому что сегодня затраты [на его утилизацию] присутствуют, и от них никуда не уйти. Наличие мусоросортировочных станций, переработка твердых бытовых отходов просто влияет на дальнейший срок эксплуатации мусорных полигонов», — заявила Киселева. Чиновница добавила, что, начиная с 2019 года, в Пермском крае был самый низкий тариф на вывоз мусора в России.

Продолжение после рекламы

«И можно говорить, что он [тариф] был экономически необоснованным. Сегодня мы как раз пытаемся с помощью законодательных механизмов привести его в соответствие с теми затратами, которые несет ПРО ТКО (региональный „мусорный“ оператор — прим. URA.RU). И, как я в своем докладе отметила, сегодня требования к содержанию полигонов, влекут за собой увеличение расходов, а это, в свою очередь, сказывается на росте тарифов на утилизацию мусора», — заключила Киселева.