Пермское предприятие производило опасную рыбу
Компания продала рыбу из неизвестного сырья в магазины
Пермское предприятие «Продукт Компани» сделало 53,5 килограмма сардин из неизвестного сырья. Нарушение обнаружили специалисты Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«15 октября организация оформила производственную транзакцию на выработку 27,5 килограммов сардин тихоокеанских, 26 килограммов сардин пряного посола из сырья: 45,5 килограмма мороженных сардин. Этого недостаточно для выработки данного объема продукции», — сказано на сайте ведомства. Где предприятие взяло еще 8 килограммов сырья, неизвестно.
Уточняется, что сардины были проданы предпринимателям и организациям по всему региону для дальнейшей перепродажи населению. «Продукт Компани» вынесено предостережение.
