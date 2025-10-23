Пермское предприятие производило опасную рыбу

Компания продала рыбу из неизвестного сырья в магазины Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермское предприятие «Продукт Компани» сделало 53,5 килограмма сардин из неизвестного сырья. Нарушение обнаружили специалисты Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«15 октября организация оформила производственную транзакцию на выработку 27,5 килограммов сардин тихоокеанских, 26 килограммов сардин пряного посола из сырья: 45,5 килограмма мороженных сардин. Этого недостаточно для выработки данного объема продукции», — сказано на сайте ведомства. Где предприятие взяло еще 8 килограммов сырья, неизвестно.