Суд приостановил снос главной сцены в пермском парке Горького

Театр эстрады в парке еще постоит некоторое время Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Арбитражный суд Уральского округа приостановил решение первой инстанции о сносе театра эстрады в пермском парке Горького. Ранее собственника обязали убрать главную сцену парка.

«Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил ходатайство ООО „Центральный парк развлечений им. М. Горького“ о приостановлении решения Арбитражного суда Пермского края от 26 июня 2025 о сносе главной сцены», — сказано в картотеке суда. Уточняется, что главную сцену надо сохранить до окончания производства по кассационной жалобе.