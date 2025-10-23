Логотип РИА URA.RU
Суд приостановил снос главной сцены в пермском парке Горького

23 октября 2025 в 16:59
Театр эстрады в парке еще постоит некоторое время

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Арбитражный суд Уральского округа приостановил решение первой инстанции о сносе театра эстрады в пермском парке Горького. Ранее собственника обязали убрать главную сцену парка.

«Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил ходатайство ООО „Центральный парк развлечений им. М. Горького“ о приостановлении решения Арбитражного суда Пермского края от 26 июня 2025 о сносе главной сцены», — сказано в картотеке суда. Уточняется, что главную сцену надо сохранить до окончания производства по кассационной жалобе.

Ранее URA.RU рассказало, что Арбитражный суд Пермского края признал театр эстрады самовольной постройкой и обязал владельца парка снести сцену. Это не единственный протокол за нарушение, связанное с внешним видом объектов на территории парка. Всего в адрес владельца парка направлено 99 протоколов.

