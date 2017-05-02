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Главные новости Челябинской области
12:44  02 мая 2017 3

«Все в дыму». Челябинцы изнемогают от смога. ФОТО

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, пламя, огонь, сельскохозяйственный пал
В дополнение к заводам свой вклад начали привносить природные пожарыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Май для Челябинска начался со смога и стойкого запаха гари. Жители города выставляют в соцсетях фотографии многочисленных дымов, стоящих над городом.

«Кто-нибудь знает, что это горит?», «А тем временем, сидя за окном, я наблюдаю одни возгорания», «Вчера поймали двух малолеток-безмозглышей, которые поджигали траву», «Когда у нас все перетушат уже. Дышать нечем, все в дыму», — такими сообщениями пестрят официальные странички практически всех районов областного центра. В общественную экологическую приемную за последние двое суток поступили десятки жалоб.

«В выходные дни активно жаловались на стойкий запах гари из-за природных пожаров возле города. В ночь на 1 мая и весь день областная экоприемная приняла более 80 обращений с жалобами на химический запах от металлургических предприятий. Жители Металлургического, Калининского и Тракторозаводского района жаловались на „Мечел“: в частности, на несанкционированные источники в доменном и конверторном цехах, выбросы которых рассеивались над городом. Утром 2 мая жалобы продолжились — сейчас принято уже 17 жалоб на вонь от предприятий», — рассказал «URA.RU» член Экологического совета при губернаторе, директор фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

В ближайшее время фонд намерен организовать выезд независимой лаборатории для замеров загрязнения воздуха.

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«Весь вечер на ЧТЗ запах горелого…» Фото: паблик «Подслушано ЧТЗ (official) Челябинск», «ВК»

Ситуация усугубляется массовыми лесными пожарами. На сегодня в области ликвидировано уже 189 возгорания на 1,2 тыс. гектаров. В тушении были задействованы 1481 человек и 604 единицы техники, сообщили агентству в Главном управлении лесами региона. Судя по прогнозам синоптиков, положение дел будет только усугубляться.

Как сообщили «URA.RU» в минэкологии региона, объявленные утром 30 апреля неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1 степени опасности сохранятся минимум до вечера 2 мая. Специалисты МЧС рекомендуют горожанам без необходимости не выходить из дома, отказаться от физических и спортивных нагрузок, а также газированных напитков, носить защитную маску. «Сердечникам», «легочникам» и аллергикам, помимо защитных масок, рекомендуют не пренебрегать соответствующими препаратами.

Владимир Васин
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