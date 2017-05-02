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02 мая 2017
14:04  02 мая 2017 0

Сына вице-премьера Рогозина назначили гендиректором авиастроительного комплекса «Ил»

Алексей Рогозин в 33 года стал гендиректором крупной самолетостроительной компанииФото: Instagram Алексея Рогозина

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации утвердил сына вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексея Рогозина в должности гендиректора ОАО «Ил». В марте этого года, как уточняет «Эхо Москвы», сын федерального чиновника был назначен вице-президентом авиастроительной корпорации.

Рогозин-младший сменит на этом посту Сергея Вельможкина, который руководил ОАО «Ил» последние два года, пишет «Федеральное агентство новостей». До прихода в авиастроительную корпорацию Рогозин-младший работал в департаменте имущественных отношений Минобороны.

Алексею Рогозину 33 года, ранее он занимался политической карьерой. С августа 2003 года руководил интернет-проектами избирательного блока «Родина», затем — партии «Родина». С 2005 года стал членом политического совета партии. В 2006 году занялся предпринимательской деятельность, реализовал ряд проектов в области строительства, девелопмента и управления недвижимостью.

Нина Калинина
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