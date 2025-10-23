Курганским следователям вернули дело бизнесмена, строившего скандальную школу в Заозерном

В Кургане СУСК будет дорабатывать дело Дениса Явшева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственным органам Курганской области придется продолжить работу над уголовным делом бывшего гендиректора московской подрядной организации «Авиапромстрой» Дениса Явшева. Апелляционный суд отменил решение о прекращении уголовного преследования и штрафе бизнесмену за нарушения при строительстве самой большой школы в Кургане. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Уголовное дело Явшева о причинении имущественного вреда возвращено на доработку следствию. Апелляционный суд в Кургане удовлетворил представление прокуратуры, выступившей против судебного штрафа и прекращения преследования экс-бизнесмена», — рассказали источники. Уголовное дело из-за нарушений при строительстве самой большой школы на 1500 мест было возбуждено осенью 2023 года.

Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу курганского облсуда. «Решение суда первой инстанции по Явшеву отменено, материалы возвращены в следственный орган», — рассказали в организации.

Следствие считало, что после расторжения контракта о строительстве школы, Явшев незаконно потратил полученный аванс в размере более 54 миллионов рублей. Когда московская компания вернула аванс в бюджет, следователи подали ходатайство о прекращении уголовного Явшева по ст.165 УК РФ (причинение ущерба в особо крупном размере) и назначении судебного штрафа.

Суды несколько раз отказывали в ходатайстве следственным органам. Лишь в июле 2025 года уголовное дело было прекращено, Явшеву назначили штраф в размере 230 тысяч рублей. Это решение и было отменено судом апелляционной инстанции.