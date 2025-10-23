Курганским следователям вернули дело бизнесмена, строившего скандальную школу в Заозерном
В Кургане СУСК будет дорабатывать дело Дениса Явшева
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Следственным органам Курганской области придется продолжить работу над уголовным делом бывшего гендиректора московской подрядной организации «Авиапромстрой» Дениса Явшева. Апелляционный суд отменил решение о прекращении уголовного преследования и штрафе бизнесмену за нарушения при строительстве самой большой школы в Кургане. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Уголовное дело Явшева о причинении имущественного вреда возвращено на доработку следствию. Апелляционный суд в Кургане удовлетворил представление прокуратуры, выступившей против судебного штрафа и прекращения преследования экс-бизнесмена», — рассказали источники. Уголовное дело из-за нарушений при строительстве самой большой школы на 1500 мест было возбуждено осенью 2023 года.
Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу курганского облсуда. «Решение суда первой инстанции по Явшеву отменено, материалы возвращены в следственный орган», — рассказали в организации.
Следствие считало, что после расторжения контракта о строительстве школы, Явшев незаконно потратил полученный аванс в размере более 54 миллионов рублей. Когда московская компания вернула аванс в бюджет, следователи подали ходатайство о прекращении уголовного Явшева по ст.165 УК РФ (причинение ущерба в особо крупном размере) и назначении судебного штрафа.
Суды несколько раз отказывали в ходатайстве следственным органам. Лишь в июле 2025 года уголовное дело было прекращено, Явшеву назначили штраф в размере 230 тысяч рублей. Это решение и было отменено судом апелляционной инстанции.
Строительство самой большой школы в Кургане сопровождалось серией скандалов и возбуждением трех уголовных дел, связанных с мошенничеством и превышением полномочий. Контракт с московской компанией «Авиапромстрой», возглавляемой Денисом Явшевым, был расторгнут из-за финансовых проблем подрядчика, а расследования по фактам нецелевого расходования аванса и других нарушений начались еще осенью 2023 года. Школа была сдана только в сентябре 2024 года. Сам Явшев находится под стражей по обвинению в мошеннических действия в другом регионе РФ.
Материал из сюжета:Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.