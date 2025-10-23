В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты
Временные ограничения введены в аэропорту в Грабцево
Утром 23 октября в аэропорту «Калуга», расположенном в Грабцево, были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт КАЛУГА (Грабцево) введены временные ограничени», — говорится в сообщении в telegram-канале. Мера была необходима для обеспечения безопасности.
Росавиация ранее информировала о приостановке деятельности аэропортов Саратова и Тамбова. Кроме того, в аэропорту Волгограда также быливведены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов, говорится в сообщении ведомства.
