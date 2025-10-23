Аэропорт Калуги приостановил прием самолетов
23 октября 2025 в 07:00
Аэропорт Калуги Грабцево временно не принимает рейсы на взлет и посадку. Об этом сообщает Росавиация. В ведомстве отметили, что принятые меры направлены на безопасность полетов.
