Граничащее с РФ государство настаивает на ударах Tomahawk вглубь России

Финляндия настаивает на ударах ракетами Tomahawk в глубь России Фото: U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman

В Европе продолжают настаивать на необходимости разрешить Украине использовать американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk для нанесения ударов по целям в глубине территории России. Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

«Если мы хотим остановить конфликт, мы должны быть на том же уровне, что и Россия, или даже сильнее», — подчеркнул Петтери Орпо, призвав президента США Дональда Трампа предоставить Украине необходимое оружие, например Tomahawk . Орпо подчеркнул, что Киеву оно необходимо. Его слова приводит издание Politico.

Он также отметил важность наращивания поставок оружия из Европы, признав при этом, что европейские возможности ограничены. «Мы знаем, что у нас в Европе нет всех тех возможностей и оружия, которые им [Украине] нужны. Поэтому реальность такова, что им также должно быть разрешено покупать оружие у США, если это необходимо», — заявил Орпо.

Продолжение после рекламы