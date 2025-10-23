Граничащее с РФ государство настаивает на ударах Tomahawk вглубь России
Фото: U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
В Европе продолжают настаивать на необходимости разрешить Украине использовать американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk для нанесения ударов по целям в глубине территории России. Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
«Если мы хотим остановить конфликт, мы должны быть на том же уровне, что и Россия, или даже сильнее», — подчеркнул Петтери Орпо, призвав президента США Дональда Трампа предоставить Украине необходимое оружие, например Tomahawk . Орпо подчеркнул, что Киеву оно необходимо. Его слова приводит издание Politico.
Он также отметил важность наращивания поставок оружия из Европы, признав при этом, что европейские возможности ограничены. «Мы знаем, что у нас в Европе нет всех тех возможностей и оружия, которые им [Украине] нужны. Поэтому реальность такова, что им также должно быть разрешено покупать оружие у США, если это необходимо», — заявил Орпо.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отклонил просьбу Владимира Зеленского о передаче Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия Tomahawk во время его визита в Вашингтон, данное решение было признано обоснованным. Как уточняет портал Axios, переговоры, состоявшиеся 17 октября, проходили в напряженной обстановке: Трамп занял принципиально жесткую позицию, а финальные комментарии Зеленский делал уже за пределами Белого дома. Хотя в ходе встречи американский президент отказался от передачи Tomahawk Киеву, позднее он отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
- водолей23 октября 2025 10:29Какие смелые эти горячие финские парни!
- **23 октября 2025 09:48Но потенциальным противником окажетесь и вы сами в дальнейшем и не факт, что новый нацбат при оставление Украины, как страна не долбанет их самих Томогавком.