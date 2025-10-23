Жила обычной жизнью, но сбежала в Монголию: последние версии пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае

Усольцевы могли искать дорогу к границе с Монголией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Следственном комитете поделились информацией о жизни пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. По данным ведомства, никаких намерений на побег у семьи не было, и жила она обычной жизнью. При этом в СМИ появилась версия о том, что Усольцевы могли встретить староверов, которые могли их приютить. Однако попасть в общину к старообрядцам не так уж и просто, так как те не особо рады чужакам.

Помимо того, есть предположение, что семья могла сбежать в Монголию для того, чтобы не выплачивать кредит. Согласно одному из изданий, Усольцевы могли выбраться по редко используемой дороге и пересечь границу. Последние новости о пропавшей семье — в материале URA.RU.

Жили обычной жизнью

Пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова рассказала о допросе родственников, знакомых и коллег пропавшей семьи. По их словам, никаких намерений на побег у Усольцевых не было.

«Были допрошены родственники, знакомые, коллеги. Из их показаний установлено, что намерений куда-то убыть Усольцевы не имели. Конфликтов у них с кем-либо не было. Они занимались своей жизнью, работали, воспитывали дочь, серьезных долговых обязательств у них не было, нет сведений о какой-либо конкуренции или ссорах», — заявила Арбузова. Ее слова приводит aif.ru.

Укрылись у старообрядцев

Появилась версия о том, что семя Усольцевых могла найти приют у старообрядцев. В таком случае есть надежда на их спасение. Однако жители Красноярского края, которые общаются со староверами, выразили сомнения в том, что те смоги приютить целую семью.

«Допустим, я о таких случаях не слышала, чтобы целыми семьями. Они не ведут затворнический образ жизни, с нами контактируют. Это добрые, хорошие люди, но чужаков они особо не жалуют», — поделилась специалист администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерина Иржакова.

К тому же по словам специалиста, чтобы попасть в общину нужно пройти «много испытаний». Это объясняется тем, что староверы не берут людей «просто с улицы», у которых появилось желание пойти к Богу.

Сбежали от кредитов

Помимо версии об уходе семьи к старообрядцам, существует предположение, что Усольцевы могли просто «исчезнуть» для того, чтобы не выплачивать кредит. СК указывал, что серьезных кредитных обязательств у семьи не было. Однако кредит на компанию Сергея Усольцева имел место.

Согласно сведениям из базы данных СПАРК, на территории Красноярского края зарегистрирована компания «Поливест-Железногорск», которая производит полимерные лаки и краску. Владельцем организации является Сергей Викторович Усольцев, чьи фамилия, имя и отчество полностью совпадают с данными пропавшего мужчины. Компания работает с 2008 года.

Как сообщает сервис проверки контрагентов List-Org, указанная фирма получала финансовую поддержку от кредитной организации «Красноярский центр развития бизнеса». Срок возврата задолженности установлен на 14 ноября, однако конкретная сумма к погашению не уточняется. Об этом сообщал NEWS.ru.

Добрались до Монголии

Блогер Александром Андрюшков, который участвовал в поиске Усольцевых вместе с волонтерами, уверен, что семья жива. Он предположил, что она могла добраться до границы с Монголией и пересечь ее. Согласно версии блогера, Сергей Усольцев работал напрямую с американскими компаниями. Они и могли посодействовать побегу семьи.

«Я предполагаю, что на Усольцева вышли иностранцы — американцы или кто-то еще. Они могли тщательно подготовить побег семьи. Сергей хорошо знал местность, мог пойти по туристической тропе, а потом свернуть с нее и выйти через лес к ближайшей дороге. Там туристы, вероятно, сели в подготовленную для них заранее машину и уехали. Семья могла пересечь границу с Монголией, которая находится в 800–900 километрах от места исчезновения», — поделился Андрюшков в беседе с NEWS.ru.

Искали кратчайший путь до границы

