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Главные новости Курганской области
15:35  02 мая 2017 0

Мошенник, подделавший пост о сборе денег на лечение ребенка, обманул курганскую семью

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Житель Юргамыша подделал пост о сборе средств для малыша из КурганаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Прокуратура Юргамышского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту мошенничества в отношении 23-летнего местного жителя Романа Клименко, который подделал пост о сборе денег на лечение трехлетнего курганца Вовы Жамойда.

Клименко, напомним, воспользовался фотографиями и информацией о больном ребенке, а в реквизитах указал номер своей банковской карты. Поддельный пост он разместил на сайте «ВКонтакте». «В результате ему было перечислено более 40 тысяч рублей, которые подозреваемый потратил на личные нужды, никак не связанные с каким-либо лечением», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Зауралья. Подделка вскрылась после того, как один из жертвователей перезвонил маме ребенка и уточнил, поступил ли перевод.

Однако после задержания Клименко обещал семье Жамойда отдать все полученные мошенническим путем деньги и помочь с благотворительным сбором. Раскаяние его оказалось притворным. Клименко вернул только 30 тысяч рублей. «Нам он не сказал, сколько ему перечислили средств. Но в полиции плакался, что ничего и не собрал, только пару тысяч рублей», — рассказала «URA.RU» мама ребенка Наталья Жамойда. Женщина забрала заявление из полиции. «Я сначала пожалела его, а он вот какой оказался. Только маму его жалко, она, похоже, намаялась с ним, те 30 тысяч рублей его мама отдала», — добавила Наталья.

В прокуратуре уточнили, что уголовное дело не будет прекращено, несмотря на отзыв заявления Натальи Жамойда. Обвиняемому грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Ребенок по-прежнему нуждается в лечении в ООО «Реацентр Самара», всю информацию можно найти в группе «Помогите Вовочке» в соцсети «ВКонтакте».

Анна Бояркина
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