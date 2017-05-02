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02 мая 2017
15:28  02 мая 2017 0

В России подорожали популярные иномарки

Паводок шоссе Тюнина Курган, нива в воде
Популярная Niva выросла в ценеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В второй половине апреля на российском авторынке выросли цены сразу на восемь марок машин иностранного производства.

С 16 по 30 апреля подорожали несколько японских кроссоверов. Бренд Lexus поднял цены на три SUV — RX 350, RX 450h и RX 200t AWD в версии Luxury, рост стоимости которых составил около 3,2%. Также стали дороже две модели марки Nissan — Qashqai (до 1,6%) и X-Trail (до 1%).

Во второй половине апреля 2017 года вырос прайс и на Audi Q5, полноприводная версия которой с мотором на 2,0 на 249 лошадиных сил и коробкой «автомат» появилась в России совсем недавно. Ценник на машину премиум-класса изменился на 17,8%, стоимость выросла до 2,98 млн рублей. При этом максимальный ценник на модель упал сразу на 8,1% до 3,11 млн рублей, пишет издание «Экономика сегодня».

Кроме этого, в апреле на 0,3 — 2,9% вырос в цене российско-американский внедорожник Chevrolet-NIVA.

Лев Истомин
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