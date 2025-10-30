Главком ВСУ Сырский отправился на фронт

Сырский отправился на Восточный фронт для руководства ВСУ, заявил Котенок Фото: Официальный сайт президента Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично отправился на фронт для руководства армией. Об этом заявил военный корреспондент Котенок.

«Главком выехал на Восточной фронт и лично будет руководить контрударом ВСУ», — заявил Котенок в своем telegram-канале. Он также отметил, что Сырский пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому деблокировать подразделения ВСУ в Мирнограде (Димитрове).

Также Котенок предположил, будет ли шанс «поймать иуду Сырского». По его словам, он есть, но «верится мало».

