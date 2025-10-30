Эксперт пояснила, кому положен сокращенный рабочий день 1 ноября
Для работников «пятидневнки» 1 ноября будет сокращенным днем
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
В субботу, 1 ноября рабочий день для сотрудников с пятидневной рабочей неделей будет сокращен на один час. Сокращение связано с тем, что этот день признан предпраздничным в связи с официальным переносом выходных дней накануне Дня народного единства. Такое разъяснение дала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днем, но будет сокращенной на один час для сотрудников с пятидневной рабочей неделей, так как считается предпраздничным днем», — уточнила Подольская. Ее слова приводит РИА Новости.
Напоминаем, что подобный график работы связан с тем, что в 2025 году россияне впервые работают шесть дней подряд с 27 октября по 1 ноября из-за переноса выходного дня на 3 ноября. Это сделано в связи с празднованием Дня народного единства, который традиционно отмечается 4 ноября. После шестидневной рабочей недели граждан ждет три выходных дня подряд — 2, 3 и 4 ноября.
