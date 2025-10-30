Эксперт пояснила, кому положен сокращенный рабочий день 1 ноября

Для работников «пятидневнки» 1 ноября будет сокращенным днем Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В субботу, 1 ноября рабочий день для сотрудников с пятидневной рабочей неделей будет сокращен на один час. Сокращение связано с тем, что этот день признан предпраздничным в связи с официальным переносом выходных дней накануне Дня народного единства. Такое разъяснение дала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днем, но будет сокращенной на один час для сотрудников с пятидневной рабочей неделей, так как считается предпраздничным днем», — уточнила Подольская. Ее слова приводит РИА Новости.