Трамп заявил о немедленном начале испытаний ядерного оружия
Трамп поручил Минобороны заняться испытаниями ядерного оружия
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп заявил о немедленном начале испытаний ядерного оружия. Глава Белого дома написал об этом в соцсетях.
«В связи с программами испытаний, проводимыми другими странами, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее Трамп прокомментировал недавние испытания российской ядерной ракеты «Буревестник». Заявление прозвучало на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио.
- Попали в сюр!!30 октября 2025 06:55Они уже в Японии испытывали как никто не испытывал, так что могут