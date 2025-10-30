Трамп начал встречу с Си Цзиньпином
30 октября 2025 в 06:59
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент США Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приступили к переговорам. Об этом сообщило китайское издание Xinhua. Встреча проходит в южнокорейском городе Пусан.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (1)
- Елена30 октября 2025 07:22Не ожидалаи подобного от друга Си
Следующий материал