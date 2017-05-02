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02 мая 2017
19:20  02 мая 2017 6

Меркель призвала Путина защитить чеченских геев

Открытая лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
Канцлер ФРГ обеспокоен положением представителей российского ЛГБТ-сообществаФото: bundesregierung.de

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента РФ Владимира Путина обратить внимание на нарушение прав сексуальных меньшинств в Чеченской Республике. Об этом стало известно в ходе совместной пресс-конференции глав государств.

«Я получила очень негативные доклады о том, что происходит с гомосексуалами в Чечне и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние для обеспечения защиты прав меньшинств», — цитирует слова Меркель «Национальная служба новостей». Помимо этого канцлер ФРГ выразил беспокойство по поводу положения ряда общественных и религиозных организаций в России, в частности «Свидетелей Иеговы», добавляет «Газета.ру».

Напомним, что 1 апреля «Новая газета» опубликовала материал о массовых задержаниях и ряде убийств представителей ЛГБТ-сообщества в Чеченской Республике. Руководство Чечни обвинило в журналистов издания в клевете, заявив, что упомянутые в публикации граждане живы и здоровы.

Сергей Макеев
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