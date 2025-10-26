Суд не стал рассматривать жалобу рэпера Влади* о статусе иноагента

Суд оставил без движения апелляционную жалобу рэпера Влади* (Владислав Лешкевич), признанного в России иностранным агентом, на отказ исключить его из соответствующего реестра. Об этом свидетельствуют материалы дела.

Рэпер Влади* был включен Министюстом РФ в список иноагентов в январе 2024 года. В постановлении суда указано, что основанием послужило участие артиста в несогласованном митинге в Москве в 2022 году, а также выступления на зарубежных площадках вместе с другими лицами, внесенными в реестр. В частности, в январе 2025 года Лешкевич* участвовал в музыкальном фестивале за границей.